Nokia: le portefeuille AirScale se renforce grâce à l'IA

(CercleFinance.com) - Nokia a dévoilé mercredi de nouveaux produits issus de son portefeuille de construction modulaire de réseaux d'accès radio AirScale, dont une solution intégrant une technologie d'intelligence artificielle.



Equipé de la puce maison ReefShark, le module 'Levante' doit ainsi proposer des fonctions 'ultra-performantes' pour permettre d'exploiter les réseaux 4G et 5G tout en réduisant jusqu'à 60% la consommation d'énergie.



Nokia a également annoncé la commercialisation de 'Lodos', un nouveau module 4G/5G de haute performance devant permettre de réduire de 30% la consommation énergétique.



L'équipementier finlandais explique que ces deux solutions sont destinées à permettre aux opérateurs de faire face à la croissance 'exponentielle' de leur trafic.



Le groupe a également annoncé le lancement de 'MantaRay', une solution d'intelligence artificielle/apprentissage automatique (AI/ML) censée permettre une gestion 'cognitive' des réseaux d'accès radio mobile (RAN).





