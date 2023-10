Nokia: lance un service de surveillance de stocks par drones information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 14:23

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui lancer un service de surveillance autonome des stocks (AIMS) en partenariat avec Graybar, société Fortune 500 et l'un des plus grands distributeurs de produits électriques, de communications et de réseaux de données en Amérique du Nord.



Cette solution doit améliorer la précision et l'efficacité du comptage cyclique pour les exploitants d'entrepôts grâce à l'utilisation de drones autonomes.



Ces derniers peuvent en effet naviguer en toute sécurité dans l'entrepôt, analysent les stocks sur les étagères, puis partagent des résultats et des analyses à jour avec les gestionnaires d'entrepôt.



Cette technologie est le résultat d'années de recherche des Nokia Bell Labs et de la fusion de matériel basé sur l'IA basé sur des drones, de localisation intérieure basée sur une caméra, d'analyse de données et de vision par ordinateur.



Nokia AIMS peut être utilisé pour améliorer les niveaux de service pour les exploitants d'entrepôts, les distributeurs, les logistiques tierces, les équipementiers, les détaillants et les épiciers.