Nokia: lance un réseau mobile pour usages militaires avancés information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement du 'Nokia 5G Banshee Flex Radio', présenté comme un réseau mobile avancé conçu pour répondre aux besoins complexes des communications militaires modernes.



Selon Nokia, cet équipement 5G/LTE propose des communications 'sécurisées, fiables et flexibles sur le champ de bataille', tout en s'intégrant aux systèmes existants.



' Le Nokia Banshee Flex Radio est une avancée majeure, fournissant des réseaux résilients et flexibles essentiels dans les environnements de combat modernes ', déclare Giuseppe Targia, responsable Microwave & Space and Defense chez Nokia.



Capable de réseaux maillés, d'une flexibilité multi-bandes et d'une sécurité renforcée, ce dispositif complète la gamme tactique de Nokia, qui inclut déjà des radios 4G.





