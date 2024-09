Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: lance un calculateur de durabilité information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - Nokia lance un calculateur de durabilité pour les réseaux sans fil privés afin d'aider les entreprises à réduire leur empreinte environnementale et à améliorer la sécurité des travailleurs.



Cet outil aide les entreprises à estimer les avantages environnementaux et sociaux de l'utilisation des réseaux sans fil privés et des nouvelles applications Industrie 4.0.



'Parmi les avantages notables, citons l'amélioration des opérations, la réduction des coûts et des émissions de carbone, ainsi que la diminution des accidents du travail' indique le groupe.



Subho Mukherjee, vice-président chargé du développement durable chez Nokia, a déclaré: ' Nokia aide les industries à passer au numérique pour devenir plus intelligentes, plus automatisées, plus durables et plus efficaces. Notre nouveau calculateur de durabilité pour les réseaux sans fil privés est le premier du genre, montrant que nos réseaux sans fil privés peuvent aider les entreprises à être plus respectueuses de l'environnement. '





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.