Nokia lance le premier réseau 5G d'Équateur
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 15:50
Grâce à la technologie 5G de Nokia, ce réseau offre des débits allant jusqu'à 1,5 Gbit/s - dix fois plus rapides que la 4G - et une latence ultra-faible, permettant ainsi un streaming fluide, des téléchargements rapides et une connectivité fiable.
' Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration sur le lancement de la 5G, basée sur nos solutions complètes de réseaux d'accès radio, modernisera significativement le haut débit de CNT et soutiendra son engagement à bâtir une nation plus innovante, compétitive et connectée ', a déclaré Bruno Leite, responsable des réseaux mobiles pour l'Amérique latine chez Nokia.
A lire aussi
-
L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. En vertu du cessez-le-feu ... Lire la suite
-
L'ouragan Mélissa, qui a fait au moins 20 morts en Haïti, dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Cuba, doit toucher les Bermudes jeudi après une course de plusieurs jours dans les Caraïbes. "Melissa devrait toucher l'île (des Bermudes) plus tard ... Lire la suite
-
UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Airbus mais relève son objectif de cours à 240 E (contre 220 E) après l'annonce des résultats du 3ème trimestre 2025. L'analyste estime que les marges sont de plus en plus confortables après le troisième trimestre. ... Lire la suite
-
Le navire de guerre américain USS Gravely, qui était à Trinité-et-Tobago depuis dimanche dans le cadre du déploiement militaire américain dans les Caraïbes pour une opération antidrogue, a quitté comme prévu jeudi ce petit archipel situé près du Venezuela, ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer