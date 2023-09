Nokia: lance la plateforme Network as Code information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:18

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement de la plateforme Network as Code pour accélérer la monétisation du réseau.



Les développeurs d'applications et les fournisseurs de services de communication (CSP) peuvent ainsi accélérer le travail de production d'applications logicielles pour de nouveaux cas d'utilisation d'entreprise, industriels et grand public.



La plate-forme Nokia Network as Code et le portail des développeurs offrent des fonctionnalités réseau simplifiées aux développeurs sous forme de code logiciel pouvant être facilement intégré aux applications.



Nokia et DISH Wireless ont conclu un protocole d'accord pour s'associer sur un projet d'écosystème utilisant la plateforme Network as Code de Nokia et le réseau cloud natif DISH 5G.



Raghav Sahgal, président des services cloud et réseau chez Nokia, a déclaré : ' En rendant la programmation du réseau monétisable, cette plateforme offre aux développeurs un moyen significatif de créer des applications et des expériences améliorées pour leurs clients tout en offrant aux CSP une nouvelle voie viable pour utiliser leurs actifs 5G pour la création de valeur pour les entreprises et les consommateurs ' .