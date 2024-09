Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: la suite EDR choisie par Vodafone Idea information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Vodafone Idea a fait appel à sa suite de détection de menaces NetGuard EDR pour renforcer la sécurité de son réseau contre les cybermenaces croissantes et les vulnérabilités de sécurité pour ses clients particuliers et entreprises.



NetGuard EDR (Endpoint Detection and Response) fournira à l'opérateur télécoms indien une surveillance automatisée en temps réel pour permettre une détection et une atténuation rapides des incidents de sécurité liés aux terminaux.



Il minimisera les failles de sécurité, réduira le besoin de tests approfondis et optimisera les coûts opérationnels, tout en maintenant la disponibilité continue du service et les performances des points de terminaison protégés dans l'ensemble du réseau.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.