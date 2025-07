Nokia: la filiale Enscryb décroche ses deux premiers clients information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi qu'Enscryb, une société issue de ses structures, avait signé un partenariat et décroché ses deux premiers clients.



L'équipementier de réseaux précise que sa filiale s'est associée avec l'entreprise technologique norvégienne Nodes et qu'elle a signé deux contrats avec Nanuq, un spécialiste des infrastructures de recharge, et Smartecon, un acteur de la construction de projets d'énergie renouvelables.



Dans un communiqué, Nokia souligne qu'Enscryb est à l'origine d'une plateforme basée sur les jumeaux numériques et le traitement de flux pour orchestrer en temps réel des systèmes énergétiques distribués.



'Enscryb est la dernière preuve que notre incubateur de projets permet de transformer les technologies des Bell Labs de Nokia en solutions commerciales concrètes', s'est félicité Chris Jones, le vice-président en charge des partenariats stratégiques chez Nokia.



Les premiers clients d'Enscryb, Nanuq et Smartecon, opèrent respectivement dans les domaines de la transition des flottes industrielles vers l'électrification et dans le déploiement d'infrastructures solaires, batteries et hybrides à travers les pays baltes.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.