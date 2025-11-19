 Aller au contenu principal
Nokia-Hausse du bénéfice visée d’ici 2028 avec une stratégie axée sur l’IA
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:19

(Actualisé avec réaction en Bourse, commentaires d'analystes)

Nokia NOKIA.HE a dévoilé mercredi une nouvelle stratégie axée sur l’intelligence artificielle (IA), alors que le fabricant finlandais d’équipements télécoms cherche à simplifier ses activités et à augmenter son bénéfice opérationnel annuel de jusqu’à 60% au cours des trois prochaines années.

À partir de 2026, le fabricant d’équipements télécoms prévoit de réorganiser ses activités en deux segments - infrastructure réseau et infrastructure mobile - afin d’accélérer le développement de l’IA et des réseaux 6G, a déclaré le groupe dans un communiqué.

Nokia vise désormais un bénéfice opérationnel comparable annuel compris entre 2,7 milliards et 3,2 milliards d’euros d’ici 2028, soit une hausse pouvant atteindre 60% par rapport aux deux  milliards d’euros enregistrés l’an dernier.

Nokia, confronté à un ralentissement des investissements dans la 5G, a décidé de miser sur l’IA plus tôt cette année en rachetant le fournisseur américain d’équipements de réseaux optiques Infinera.

L’acquisition a soutenu les ventes et a été suivie d’un investissement d’un milliard d’euros de Nvidia, qui a pris 2,9 % du capital.

Le groupe finlandais a également annoncé le lancement d’un nouvel incubateur dédié à la défense afin de fournir une connectivité sécurisée aux pays occidentaux et de réduire ses dépenses opérationnelles à 150 millions d’euros d’ici 2028, contre 350 millions actuellement.

A la Bourse de Helsinki, le titre Nokia reculait de plus de 5% après ces annonces publiées en amont d'une journée investisseurs à New York.

"Les attentes du marché étaient plus élevées après la forte progression du titre", a déclaré Atte Riikola, analyste chez Inderes.

L'objectif d'une croissance annuelle composée (CAGR) de 10% à 12 % des ventes nettes dans l'activité IP/Optical Networks est jugé "assez modeste" par l'analyste, au vu de l’engouement autour de l’IA et des centres de données.

La nouvelle stratégie ne marque pas une rupture radicale avec l’orientation actuelle, pointe pour sa part Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, soulignant aussi les inquiétudes subsistant autour de l’IA, compte tenu des investissements importants et des retours incertains.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro, avec la contribution de Boleslaw Lasocki, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

