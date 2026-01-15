Nokia grimpe en Bourse d'Helsinki, Morgan Stanley croit au virage de l'IA
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 11:58
Vers 11h30, le titre Nokia - qui ne cote plus sur Euronext Paris depuis le 31 décembre dernier - progresse de 1,6% à la Bourse d'Helsinki, propriété du Nasdaq, à comparer avec un gain de moins de 0,4% pour l'indice regroupant les 40 plus grandes valeurs nordiques.
Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de Morgan Stanley indiquent avoir relevé de "pondérer en ligne" à "surpondérer" leur recommandation sur la valeur, avec un objectif de cours amélioré de 4,20 à 6,50 euros.
"Après plusieurs années de restructuration et de simplification de son portefeuille, Nokia émerge aujourd'hui comme une entreprise à la structure allégée et disposant d'une exposition sous-estimée à la croissance en provenance des centres de données", souligne le bureau d'études.
De son point de vue, les revenus de Nokia tirés de l'IA et du "cloud" ne représentent encore qu'une petite partie de son chiffre d'affaires (environ 6%), mais ils augmentent très vite, un virage que le marché ne valorise pas encore complètement selon les analystes, ce qui pourrait laisser entrevoir une hausse future du cours de Bourse.
Même après son récent redressement, le titre affiche une valorisation comparable à ce qu'elle était lors des précédents cycles technologiques, soit environ 9 fois le résultat opérationnel (Ebit), fait remarquer le cabinet de recherche.
Pour Morgan Stanley, d'autres moteurs de croissance pourraient provenir du partenariat stratégique avec Nvidia (qui détient désormais 3% du capital de Nokia), mais aussi de la forte demande qui soutient les réseaux optiques (infrastructure internet haut débit).
Dans cette optique, MS dit viser, à horizon 2028, un Ebit supérieur de 10% aux prévisions actuelles du consensus.
