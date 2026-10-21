Nokia étend sa collaboration avec NVIDIA pour intégrer l'IA dans les télécoms

Nokia annonce une nouvelle étape dans sa collaboration avec NVIDIA, avec de nouvelles fonctionnalités permettant d'intégrer l'IA au traitement des signaux radio, de déployer des capacités d'intelligence au plus près des sources de données et d'étendre l'utilisation d'agents d'IA supervisés à la gestion de différents domaines du réseau.

"S'appuyant sur la première plateforme commerciale AI-RAN du secteur, annoncée en juillet, cette technologie est désormais intégrée à des réseaux opérationnels et se rapproche d'un déploiement à grande échelle", souligne l'équipementier de réseaux.

Ensemble, Nokia et NVIDIA développent les infrastructures réseau en temps réel nécessaires aux applications d'intelligence artificielle physique, tout en offrant aux opérateurs une solution concrète pour améliorer leurs réseaux 5G et 5G Advanced actuels et préparer leur évolution vers la 6G native en IA.

Les deux entreprises appliquent désormais l'IA à différentes étapes du traitement des signaux 5G, notamment l'estimation des canaux radio, la formation de faisceaux, l'appariement des utilisateurs en MIMO multiutilisateur et l'ordonnancement des transmissions.

Le logiciel anyRAN de Nokia, conçu nativement pour l'IA et fonctionnant sur NVIDIA Aerial RAN Computer, fournit une infrastructure définie par logiciel permettant d'intégrer des fonctions radio pilotées par l'IA afin d'améliorer la capacité et les performances des réseaux.

Le groupe finlandais et NVIDIA indiquent également renforcer leur collaboration dans le domaine de l'IA agentique afin de développer des réseaux autonomes, fiables et souverains, capables de fonctionner sur plusieurs domaines technologiques.

Les logiciels NVIDIA AI Enterprise ainsi que les modèles et bibliothèques NVIDIA Nemotron sont ainsi intégrés à la plateforme agentique de Nokia, permettant aux opérateurs de concevoir, d'évaluer, de déployer et d'exploiter des agents d'IA spécialisés dans les télécommunications.