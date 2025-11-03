 Aller au contenu principal
Nokia et OneLayer vont accélérer l'adoption sécurisée de la 5G/LTE
03/11/2025

Nokia et OneLayer ont signé un accord pour accélérer l'adoption sécurisée de la 5G/LTE privée pour les services publics.

Les deux groupes vont associer les réseaux privés sécurisés et critiques de Nokia à la gestion des actifs OT de OneLayer pour aider les services publics à moderniser leurs réseaux grâce à la 5G/LTE sécurisée.

Cela permettra une meilleure visibilité des appareils, une efficacité opérationnelle accrue et une sécurité renforcée sur les réseaux cellulaires privés dans le marché en pleine croissance de la 5G/LTE.

' Nous sommes fiers de nous associer à un leader des solutions 5G/LTE privées et de permettre aux entreprises de services publics de tirer parti de notre valeur ajoutée combinée pour les réseaux critiques ', a déclaré Dave Mor, DG, OneLayer.

' Notre collaboration avec OneLayer apporte une visibilité accrue sur les technologies opérationnelles (OT) et l'Internet des objets (IoT), ainsi qu'une sécurité de type 'zéro confiance' aux réseaux LTE et 5G privés, accompagnant ainsi les entreprises de services publics dans la modernisation de leur réseau ', a déclaré Prakash Sagadopan, responsable des réseaux étendus d'entreprise chez Nokia.

A lire aussi

  • Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
    Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
    information fournie par Amundi 03.11.2025 10:22 

    Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute. Au programme : - Les dépenses en IA soutiennent la croissance américaine - Zone euro : ralentissement en 2025, reprise graduelle l'an prochain - Politiques monétaires : anticipation de baisse ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris dans le vert après une semaine terne
    information fournie par AFP 03.11.2025 10:15 

    Après une semaine terne, la Bourse de Paris avance dans le vert lundi dans le sillage des autres places européennes portées par les bons résultats de la technologie. Vers 09H50 locales, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,22%. Vendredi, ... Lire la suite

  • nespresso nestlé (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé : Berenberg passe à l'Achat
    information fournie par AOF 03.11.2025 10:13 

    (AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur Nestlé de Conserver à Acheter et augmenté son objectif de cours de 83,10 à 92 francs suisses. "Estimant que le cours actuel de l'action reflète un risque excessif, nous suggérons une amélioration des performances ... Lire la suite

  • Des traders à la Bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en hausse prudente, les PMI manufacturiers attendus
    information fournie par Reuters 03.11.2025 09:59 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse prudente lundi en début de séance, avant une nouvelle semaine de résultats d'entreprises et la publication des données sur l'activité manufacturière dans la zone euro. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 8.116,71 points ... Lire la suite

