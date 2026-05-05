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Nokia et Lockheed Martin lancent une solution 5G pour l'US Army
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 14:54

Le groupe finlandais et l'industriel de la défense dévoilent une offre 5G sécurisée et interopérable, conforme aux standards ouverts du Département de la Défense.

Nokia Federal Solutions et Lockheed Martin annoncent le lancement d'une solution 5G modulaire à architecture ouverte destinée aux forces américaines et alliées, visant à fournir des communications sécurisées et résilientes sur le terrain.

Cette technologie permet d'intégrer une 5G de qualité commerciale dans des environnements opérationnels, en ligne avec la stratégie "commercial-first" du Département de la Défense (DoW).

La solution s'appuie sur le standard CMOSS, un cadre modulaire couvrant les systèmes de commandement, contrôle, communications, informatique, cyberdéfense, renseignement, surveillance et reconnaissance. Cette approche "plug-and-play" réduit la complexité d'intégration, améliore l'interopérabilité et facilite les mises à jour sans perturber les plateformes existantes.

En combinant les technologies 5G de Nokia avec les solutions 5G.MIL de Lockheed Martin, les partenaires proposent un réseau hybride alliant performance, sécurité et résilience. L'offre vise notamment à accompagner l'intégration croissante de la 5G dans les systèmes militaires des pays de l'OTAN.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans leur collaboration initiée en 2025, passant des démonstrations à une solution opérationnelle déployable sur véhicules et systèmes militaires.

Nokia progresse de 0,7% à Helsinki.

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