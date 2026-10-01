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Nokia et Iceye vont développer des systèmes satellitaires en orbite basse destinés à la défense et à la sécurité
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une citation et d'informations contextuelles dans les paragraphes 2 à 4)

Nokia NOKIA.HE et Iceye vont développer des systèmes de communication par satellite destinés aux gouvernements et aux sous-traitants du secteur de la défense, afin de soutenir des missions allant de la sécurité militaire et frontalière aux services d’urgence et à la gestion des catastrophes, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

Ce partenariat permettra de fournir des systèmes de communication à large bande sécurisés, souverains et hautement performants, fonctionnant en orbite terrestre basse (LEO), les premiers satellites devant être lancés en 2028, ont précisé les entreprises dans un communiqué.

“S’appuyant sur une technologie européenne éprouvée, les systèmes de communication par satellite développés conjointement permettront aux États de détenir la propriété et le contrôle des satellites, du segment sol et des terminaux,” ont déclaré Nokia et Iceye.

Parmi les concurrents dans le domaine des systèmes en orbite terrestre basse figure Starlink, détenu par le groupe américain SpaceX SPCX.O .

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