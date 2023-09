Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: essai de PSE-6 dans le réseau de Lyntia information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Nokia a réalisé une démonstration réelle des PSE-6 avec Lyntia, un grand opérateur en Espagne.



Lyntia a pu multiplier par trois la portée de ses longueurs d'onde de 800 Go/s par rapport aux technologies précédentes et réduire la consommation électrique du réseau de 60 %.



L'utilisation du réseau DWDM de Nokia et des PSE-6 permettra à Lyntia d'établir des services réseau à haute capacité et à faible latence et évolutifs.



Les essais ont été menés depuis la Barcelona Cable Landing Station (CLS), la nouvelle station de câble sous-marin qui joue un rôle crucial dans le cadre de connectivité mondiale. Barcelona CLS sert de passerelle clé pour les câbles sous-marins à fibres optiques reliant l'Europe à diverses destinations internationales.





