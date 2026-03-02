Nokia élargit ses partenariats avec TIM Brasil et Deutsche Telekom pour promouvoir la technologie de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nokia Nokia.HE a déclaré lundi qu'il élargissait ses partenariats avec TIM Brasil TIMS3.SA et Deutsche Telekom DTEGn.DE , alors que le fabricant finlandais d'équipements 5G cherche à capitaliser sur l'adoption de technologies basées sur l'IA dans le monde entier. Ces accords, qui font suite à l'annonce la semaine dernière d'un contrat pluriannuel avec Telefonica TEF.MC pour fournir des solutions de réseau pour les centres de données à travers l'Espagne, soulignent la façon dont la technologie habilitante de l'intelligence artificielle crée de nouvelles sources de revenus pour Nokia.

Il étendra le partenariat de réseau avec TIM Brasil - qui couvrait précédemment la modernisation du réseau 5G et sa préparation pour les services basés sur l'IA dans l'État de Sao Paulo - à 14 autres États dans quatre régions, atteignant environ 42% de la population brésilienne.

Le partenariat permet à TIM Brasil d'offrir des services basés sur l'IA aux clients professionnels en utilisant les plateformes AI-RAN de Nvidia NVDA.O , a déclaré Nokia dans un communiqué vu par Reuters avant sa publication prévue. Dans une déclaration antérieure lundi, Nokia et Deutsche Telekom ont déclaré qu'ils élargiraient leur collaboration pour accélérer le développement de la technologie de réseau d'accès radio (RAN) basée sur le cloud, désagrégée et native de l'IA.

Cela permettra de poser les bases de réseaux mobiles programmables et automatisés qui sont plus simples, plus rapides et mieux optimisés pour les futurs besoins de connectivité, alors que l'essor mondial de l'IA remodèle l'industrie, ont-ils déclaré.

Ces contrats reflètent la course mondiale des opérateurs de télécommunications pour mettre à niveau leurs réseaux vers la 5G afin de permettre une adoption plus large de l'IA, créant ainsi un marché important pour les fournisseurs d'équipements tels que Nokia et Ericsson ERICb.ST . L'année dernière, Nokia a acquis la société américaine de réseaux optiques Infinera, dans le but de profiter du boom de l'IA, une opération qui a été suivie d'une prise de participation d'un milliard de dollars du fabricant de puces Nvidia, qui a acheté une participation de 2,9 % dans le groupe finlandais.

Les nouveaux accords s'inscrivent dans l'un des plus grands efforts de restructuration de Nokia depuis la vente de son activité emblématique de téléphonie mobile il y a plus de dix ans, alors qu'il mise sur l'IA et la demande de centres de données pour compenser la faiblesse des dépenses et les pertes de contrats dans le domaine de la 5G.