information fournie par Boursorama avec AFP • 22/10/2026 à 08:26

Nokia double son bénéfice net au troisième trimestre, les ventes portées par l'IA

L'équipementier de télécommunications finlandais Nokia a presque doublé son bénéfice net au troisième trimestre, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10%, toujours soutenu par la demande pour l'IA et le cloud, a annoncé jeudi le groupe.

( AFP / JOSEP LAGO )

Nokia, qui s'est réorganisé pour tirer profit de l'essor de l'intelligence artificielle (IA), a enregistré un profit trimestriel de 156 millions d'euros, contre 80 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires s'est lui établi à 5,2 milliards d'euros, au-dessus des attentes des analystes.

Entre juillet et septembre, les ventes aux clients IA et cloud ont fortement progressé (123%), notamment grâce aux réseaux IP et optiques, selon le rapport.

Dans ces activités, "le chiffre d'affaires a plus que doublé sur un an et nous avons enregistré 1,5 milliard d'euros de nouvelles commandes", s'est félicité le patron du groupe Justin Hotard.

Nokia anticipe une croissance de 25 à 30% en 2027 pour ses activités combinées de réseaux optiques et IP.

Le bénéfice d'exploitation, en termes comparables, s'est élevé à 605 millions d'euros, contre 448 millions un an plus tôt, en hausse de 35%. Un résultat au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 462 millions d'euros.

"Les atouts de Nokia sont particulièrement bien adaptés pour répondre à la demande croissante en infrastructures d'IA", a ajouté le directeur général, citant l'énorme investissement de Google en Finlande pour la construction de data centers.

Sous l'impulsion de l'Américain Justin Hotard, arrivé en en avril 2025, le groupe a réorienté son activité en tenant compte de la demande des géants de la tech qui construisent des centres de données et renforcent leur informatique dématérialisée.

L'équipementier s'est réorganisé autour de deux segments - les infrastructures réseaux et les infrastructures mobiles.

L'entreprise commercialise des technologies qui permettent de connecter entre eux les serveurs équipés de puces dans les centres de données, ainsi que des technologies permettant de relier les centres de données situés dans différentes régions géographiques entre elles.

Nokia maintient ses prévisions pour l'exercice dans son ensemble.

Le groupe s'est fixé des charges de restructuration à hauteur de 1,1 milliard d'euros pour 2026.