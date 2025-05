Nokia: distingué dans un rapport d'Omdia information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux Nokia annonce faire figure de seule entreprise à être reconnue comme championne et leader de la dynamique du marché dans l'étude Market Radar d'Omdia : E2E Private 5G Networks Vendors - 2025.



Selon le groupe finlandais, le rapport d'Omdia fournit des analyses complètes du paysage des fournisseurs privés de 5G, tout en discutant des partenariats, des tendances du marché et des informations stratégiques.



'Le rapport met en évidence la vision 5G Private Wireless de Nokia, son solide portefeuille de produits et ses investissements continus dans des solutions de connectivité critiques adaptées aux entreprises industrielles dans de multiples secteurs', affirme-t-il.





