Nokia: développe son portefeuille de solutions de défense
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 09:55
'Ces solutions élargissent ainsi son portefeuille de solutions de défense et renforcent son engagement à fournir un système complet, sécurisé et performant pour les opérations militaires modernes' indique le groupe.
Ces produits permettent d'obtenir des renseignements en temps réel sur le champ de bataille et de communiquer de manière critique, même dans les environnements les plus exigeants.
' En exploitant la puissance de la 5G et de l'informatique de pointe, Nokia accélère la transformation numérique du champ de bataille. Ce lancement marque une étape vers des communications unifiées sur le champ de bataille. Avec le Nokia Mission-Safe Phone et la radio tactique Nokia Banshee 5G, nous offrons une connectivité et une résilience de nouvelle génération ', a déclaré Giuseppe Targia, responsable Espace et Défense chez Nokia.
