Nokia: deux nouveaux records mondiaux avec OTE Group

(CercleFinance.com) - Nokia et OTE Group, membre de Deutsche Telekom (DT), ont annoncé deux nouveaux records mondiaux de débit de transmission optique utilisant la technologie PSE-6 (Photonic Service Engine) de Nokia.



L'essai sur le terrain, qui a utilisé la solution de transport optique 1830 PSI-M de Nokia, s'est déroulé sur le réseau national de multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM) du groupe OTE, reliant les centres de données et les routeurs IP Core en Grèce.



Nokia et OTE ont ainsi atteint des vitesses record sur un réseau en direct dans des conditions réelles, en transmettant 800 Gbit/s sur un seul canal sur 2 580 km et 900 Gbit/s sur 1 290 km.



L'exécution d'une solution optique avec les PSE-6 de Nokia permet d'augmenter la capacité du réseau et l'utilisation du spectre, de réduire la consommation d'énergie par bit de 40 % et de minimiser l'empreinte carbone du réseau.



James Watt, vice-président senior et directeur général de la division optique de Nokia, a déclaré : ' Notre quête incessante de progrès en matière de technologie optique a permis d'atteindre un nouveau sommet avec l'essai sur le terrain du PSE-6, établissant une norme industrielle révolutionnaire et soulignant notre leadership dans la fourniture de solutions de transmission DWDM longue distance à haute capacité. '





