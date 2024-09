Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: deux contrats remportés dans les centres de données information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 11:51









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi que ses routeurs de réseau IP et ses systèmes de transport optique avaient été choisis par CoreWeave, un start-up spécialisée dans le 'cloud' reposant sur l'IA.



L'équipementier finlandais précise que le déploiement de ces infrastructures au sein des centres de données européens et américains de CoreWeave devraient permettre à ce dernier d'améliorer ses performances de plus de 30% sur la base de la même consommation d'énergie.



Avec l'explosion de la demande pour les applications liées à l'IA et à l'apprentissage automatique, Nokia estime être en mesure de répondre - grâce à son portefeuille de produits IP et de fibre optique ainsi qu'avec ses processeurs de hautes performances FP5 - aux besoins de programmation et de personnalisation nécessités par les acteurs du secteur.



Nokia a annoncé par ailleurs qu'il avait déployé pour le compte de NL-ix, un autre exploitant de centrées de données, sa solution anti-DDoS 'Nokia Deepfield Defender' afin de l'aider à se protéger 'en quelques secondes' contre d'éventuelles attaques d'acteurs malveillants.





