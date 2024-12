Nokia: des solutions de détection sans fil pour les soins information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé le lancement d'une initiative de recherche avec l'Institut Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) et la Charité - Universitätsmedizin Berlin pour étudier l'utilisation des technologies de détection sans fil dans les applications médicales.



Le trio se concentrera sur la manière dont les fréquences sub-térahertz (sub-THz) pourraient détecter les signes vitaux humains à distance, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de solutions de surveillance et de diagnostic médicales non invasives.



Dans une chambre d'hôpital, par exemple, le réseau de capteurs serait capable de détecter et de distinguer les battements cardiaques et les rythmes respiratoires individuels de chaque patient de la chambre sans l'aide de capteurs intrusifs tels que des électrodes d'électrocardiogramme ou des oxymètres de pouls au bout des doigts.



Peter Vetter, président de Bell Labs Core Research chez Nokia, a déclaré : ' La détection sans fil est un élément fondamental de notre vision à long terme de la 6G, mais si nous pouvons appliquer ces mêmes concepts à la création de meilleures solutions de santé, nous aurons produit encore plus d'avantages pour la société. '





