Nokia: déploie un réseau optique au Vietnam

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé que le plus grand fournisseur de services du Vietnam, Viettel, utilisera sa solution de transport optique pour répondre à la demande toujours croissante de 5G et d'interconnexion de centres de données (DCI).



Ce déploiement fait suite à l'essai réussi des PSE-6 de Nokia avec Viettel, qui a établi un record de vitesse de transmission optique de 1,2 Tb/s par longueur d'onde dans un environnement réel.



Le déploiement, qui doit être achevé en 2025, servira à connecter les centres de données de Viettel dans des zones métropolitaines clés telles que Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Da Nang.



Vito Di Maria, responsable des réseaux optiques chez Nokia Asie-Pacifique, a déclaré : ' Les fournisseurs de services sont confrontés à un trafic de données en constante augmentation, ce qui rend crucial de disposer de réseaux optiques évolutifs. Nos PSE-6, leaders du secteur, permettront à Viettel non seulement de répondre de manière rentable à la demande croissante de données, mais également d'améliorer la fiabilité du réseau et l'efficacité énergétique. '





