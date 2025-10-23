 Aller au contenu principal
Nokia dépasse les attentes au T3, va réduire ses investissements dans les fonds de capital-risque
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:54

Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications Nokia NOKIA.HE a fait état jeudi d'un bénéfice nettement supérieur aux attentes au troisième trimestre, tout en annonçant qu'il allait réduire ses investissements passifs dans des fonds de capital-risque.

Le bénéfice d'exploitation comparable pour le trimestre à fin septembre a atteint 435 millions d'euros, alors que les analystes tablaient sur 342 millions selon les données LSEG.

Les droits de douane américains, le ralentissement du marché et l'affaiblissement du dollar ont pesé sur les activités de Nokia cette année, ce qui l'a incité à lancer un avertissement sur ses bénéfices en juillet.

Aujourd'hui, la société finlandaise prévoit un bénéfice d'exploitation compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros, ce qui représente un léger relèvement par rapport à la fourchette antérieure, qui allait jusqu'à 2,1 milliards d'euros. Elle avait précédemment déclaré que le second semestre 2025 serait plus fort que le premier.

L'entreprise a perdu du terrain en Amérique du Nord, car l'opérateur américain AT&T T.N abandonne progressivement le contrat 5G de Nokia au profit de son rival nordique Ericsson

ERICb.ST , qui a remporté un contrat de 14 milliards de dollars en 2023.

Nokia a déclaré que la décision de réduire les investissements passifs a modifié la façon dont elle présente les gains et les pertes de ces fonds, puisqu'ils sont désormais comptabilisés dans les produits et charges financiers plutôt que dans le bénéfice d'exploitation.

"Nous pourrons toujours faire des investissements minoritaires ciblés, directement comme Nokia, qui peuvent accélérer notre stratégie", a déclaré le directeur général Justin Hotard dans un communiqué.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro ; version française Noémie Naudin; édité par Augustin Turpin)

