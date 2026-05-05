Nokia dépasse l'objectif de cours le plus optimiste des analystes, tandis qu'UBS estime que le potentiel lié à l'IA est déjà pris en compte dans le cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** Nokia NOKIA.HE , qui tire profit de l'IA, s'est particulièrement distingué en Europe cette année. Après avoir doublé de valeur, l'action du fabricant finlandais d'équipements de réseau se négocie désormais légèrement au-dessus de l'objectif de cours le plus élevé fixé par les analystes, selon les données de LSEG Datastream

** Alors que 12 des 27 analystes couvrant Nokia recommandent d'acheter le titre, la prudence s'installe peu à peu, UBS estimant que les progrès concrets en matière d'intelligence artificielle sont déjà pris en compte dans le cours

** "Avec 1 milliard d'euros supplémentaires de commandes provenant de clients Cloud/IA au cours du trimestre et des prévisions annuelles revues à la hausse pour les segments Optique et IP, la dynamique continue de dépasser nos attentes. Cela dit... nous considérons que cela est déjà pris en compte dans le cours", déclare UBS, confirmant sa note neutre

** Selon LSEG, l'objectif de cours le plus élevé des analystes pour Nokia s'établit à 11 euros; l'action a clôturé à 11,4 euros lundi

** Bien que Nokia ait relevé ses prévisions pour l'exercice , la banque suisse estime que la concrétisation des opportunités liées à l'IA reste incertaine, invoquant la concurrence intense de ses concurrents Cisco CSCO.O et Ciena CIEN.N dans les domaines de la commutation pour centres de données et de l'optique enfichable

** "L'augmentation des marges devrait être retardée en raison des investissements initiaux importants nécessaires à la mise à l'échelle", ajoute UBS

** UBS relève néanmoins ses prévisions de BPA pour 2026-2028 de 26 à 50 % et double son objectif de cours à 11 euros

** Nokia est le deuxième titre le plus performant du FTSEurofirst 300 .FTEU3 depuis le début de l'année, avec une hausse d'environ 105 %, juste derrière le fabricant de puces STMicro

STMPA.PA , en hausse de 114 %. L'action a clôturé en baisse de 0,4 % à 11,35 euros