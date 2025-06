Nokia: départ de la directrice des ressources humaines information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa directrice des ressources humaines (DRH), Lorna Gibb, a décidé de quitter le groupe et son équipe de direction pour 'poursuivre une nouvelle opportunité', décision prenant effet à compter de ce jour.



Lorna Gibb a rejoint l'équipementier de réseaux en 2020 et y occupe le poste de DRH depuis juin 2024. Elle a été responsable de l'évolution de la stratégie RH de Nokia et de la promotion de ses programmes de talents et de leadership.



Un processus de recrutement a été lancé pour lui trouver un successeur, et Esa Niinimäki, le directeur juridique du groupe finlandais, assumera ses responsabilités pendant la période intérimaire alors que cette recherche commence.







