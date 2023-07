Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : décroche lourdement de -9% vers 3,52E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 14:06









(CercleFinance.com) - Victime collatérale du 'warning' d'Ericsson (qui tombe dans le rouge avec son plan de restructuration), Nokia dévisse de -9% vers 3,52E et pulvérise le support majeur des 3,70E.

Le titre comble le 'gap' des 3,59E du 28 avril 2021, ce qui préfigure une correction jusque sur 3,2E, l'ex-plancher du 5 janvier et 5 mars 2021.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -8.81% NOKIA Euronext Paris -8.21% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -8.94% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -8.44% NOKIA OTCBB 0.00%