Nokia: contrat majeur avec Vodafone en Inde

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir remporté un contrat de trois ans auprès de Vodafone Idea Limited (VIL) pour déployer des équipements 4G et 5G dans les grandes villes indiennes, un déploiement qui fournira une connectivité haut de gamme à 200 millions de clients VIL.



L'accord comprend la modernisation et l'extension du réseau 4G existant de VIL. Nokia va fournir des équipements de son portefeuille AirScale économe en énergie, y compris sa solution MantaRay SON pour l'optimisation et l'automatisation des réseaux.



Le groupe finlandais augmentera sa part de marché et remplacera le fournisseur historique à Chennai et dans l'Andhra Pradesh, ce qui en fera le plus grand fournisseur sur des zones qui génèrent plus de 50% des ventes de VIL. Le déploiement commencera immédiatement.





