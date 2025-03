Nokia: contrat de modernisation avec VIL en Inde information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un contrat pour la modernisation et l'extension du réseau de transport optique de Vodafone Idea Limited (VIL) dans les principales régions métropolitaines et circulaires en Inde, pour améliorer les services 4G et soutenir le déploiement de la 5G.



Ce déploiement permettra de réduire les coûts opérationnels de l'opérateur. De plus, le projet privilégie la durabilité, en intégrant des solutions économes en énergie et des processus de déploiement automatisés pour minimiser l'empreinte carbone.



'Notre technologie PSS 1830 permettra à VIL d'être prêt à générer une croissance des données de plusieurs térabits et à prendre en charge les futurs services quantiques sûrs pour leurs entreprises clientes', ajoute l'équipementier finlandais.





