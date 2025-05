Nokia: contrat dans les réseaux privés avec le danois Maersk information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir conclu un contrat avec le danois Maersk, numéro un mondial du transport maritime de conteneurs, dont il va équiper 450 navires avec ses technologie de réseau privé sans fil.



Le groupe finlandais précise que l'accord s'inscrit dans le cadre du développement de la plateforme de connectivité IoT de Maersk, baptisée 'OneWireless' qui vise notamment à proposer un suivi en temps réel des marchandises, une meilleure visibilité dans la chaîne d'approvisionnement et la mise en place de mesures d'efficacité opérationnelle.



Le projet, actuellement en cours de déploiement, devrait être achevé dans le courant du premier trimestre 2026.





