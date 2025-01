Nokia: contrat avec Tennet en Mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été sélectionné par TenneT, l'un des principaux opérateurs de systèmes de transmission offshore en Europe, pour fournir sa technologie de réseau optique critique à huit nouvelles plateformes de 2 gigawatts (2 GW) en mer du Nord néerlandaise.



'Ces plateformes achemineront d'importants volumes d'énergie renouvelable provenant de parcs éoliens offshore vers le littoral, contribuant ainsi aux objectifs ambitieux de neutralité climatique de l'Europe d'ici 2050', explique l'équipementier de réseaux finlandais.



La technologie de Nokia prendra en charge la transmission longue distance jusqu'à 300 km pour connecter les plateformes offshores à l'infrastructure de télécommunications terrestre de TenneT, la première plateforme devant pouvoir entrer en activité d'ici 2029.





