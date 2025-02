Nokia: contrat aux Philippines pour sa plateforme NEP information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été choisi par Globe Telecom, opérateur télécoms des Philippines comptant plus de 60 millions d'abonnés, pour fournir aux banques et autres entreprises une sécurité renforcée grâce à des interfaces de programmation d'applications (API) réseau.



Globe Telecom teste ainsi la plateforme d'exposition au réseau (NEP) de Nokia en élargissant et en simplifiant le nombre d'API disponibles pour l'opérateur et ses partenaires d'entreprise afin de permettre la création d'applications axées sur la sécurité.



'Les API permettent d'accéder à des fonctionnalités et des données approfondies au sein des réseaux, ce qui permet aux développeurs d'applications d'utiliser ces capacités réseau pour créer de nouveaux cas d'utilisation pour leurs clients', poursuit le Finlandais.





