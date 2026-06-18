Nokia conclut un accord de licence avec Lenovo, avancées dans la défense et l'IA

Nokia a annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence croisée avec le fabricant chinois d'ordinateurs personnels Lenovo, un compromis qui prévoit l'échange de brevets sur plusieurs années mais dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées.

Nokia a annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence croisée avec le fabricant chinois d'ordinateurs personnels Lenovo, un compromis qui prévoit l'échange de brevets sur plusieurs années mais dont les conditions financières n'ont pas été dévoilées.

L'équipementier de réseaux précise que l'accord, qui s'inscrit dans le sillage de celui qui avait déjà été conclu en 2021, est basé sur les principes dits "FRAND", c'est-à-dire équitables, raisonnables et non discriminatoires.

"Les deux entreprises vont pouvoir exploiter ces technologies sous licence sans investissement majeur dans l'élaboration de normes standards, ce qui va stimuler l'innovation ainsi que la création de nouveaux produits et services pour les consommateurs", explique Nokia.

Un nouveau débouché pour la 5G

Présent à l'occasion du salon Eurosatory de Villepinte, Nokia a par ailleurs annoncé la signature d'un partenariat stratégique avec le constructeur de blindés franco-allemand KNDS visant à intégrer ses procédés de communication avancés 5G directement au coeur des véhicules de combat d'infanterie.

Cette collaboration technique prévoit l'intégration du système de réseau tactique projetable "Banshee" de Nokia à bord du véhicule blindé de combat d'infanterie (VBCI) de KNDS, avec l'objectif de garantir une connectivité haut débit ininterrompue et en temps réel pour les troupes débarquées et les systèmes terrestres sans pilote (drones et robots terrestres).

Pour Nokia, ce contrat illustre la diversification du groupe finlandais dans les infrastructures de communication sécurisées destinées aux marchés gouvernementaux et militaires.

Cap sur l'IA aux USA

Hier, l'entreprise nordique avait annoncé une importante extension de ses activités de test et de conditionnement avancé (ATP) à Allentown (Pennsylvanie), afin d'accroître ses capacités de production aux Etats-Unis dans les technologies de réseaux optiques destinées aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

Cet investissement vise à augmenter la production nationale de technologies de réseaux optiques, indispensables pour soutenir la connectivité des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) à grande échelle sur le territoire américain. Le site d'Allentown devrait ainsi dépasser les 500 emplois, répartis entre l'ingénierie, la fabrication et la recherche et développement (R&D).

Cette expansion s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement pluriannuel de 4 milliards de dollars consacré par Nokia à la recherche, au développement et aux capacités industrielles aux Etats-Unis, avec pour objectif de développer des réseaux adaptés aux besoins des infrastructures d'IA.

A la Bourse d'Helsinki, l'action Nokia gagnait 1,2% jeudi suite à toutes ces annonces.