Nokia choisi pour moderniser les systèmes de facturation du belge Proximus
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 10:56
Aux termes du projet, Proximus prévoit de migrer l'intégralité de sa base de clients, aussi bien dans le fixe que le mobile, ainsi que plus d'un millier d'équipements vers la solution "Nokia Converged Charging" du groupe finlandais, qui viendra se substituer à un ancien dispositif de facturation mis en place par un concurrent.
Proximus compte également déployer les offres de Nokia en matière de service vocal ("Voice Core") et de gestion des données des abonnés ("Subscriber Data Management and Policy") afin d'automatiser son réseau et de favoriser la monétisation de nouveaux services 5G.
Toutes ces fonctionnalités seront installées à partir de l'architecture d'applications gérée dans le cloud de Proximus, Red Hat OpenShift, elle-même alimentée par Kubernetes, une plateforme "open source" qui élimine les processus manuels.
