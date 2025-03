Nokia: choisi pour moderniser le réseau de Vodafone Idea information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Vodafone Idea Limited (VIL) pour la modernisation du réseau de transit et de liaison ('IP backhaul') de l'opérateur de téléphonie mobile indien.



Aux termes du contrat signé pour une durée de trois ans, l'équipementier finlandais déploiera ses technologies de réseau IP/MPLS, un standard de communications ultra-rapide et hautement sécurisé, dans plusieurs régions du pays.



Le projet, qui passera par l'installation de ses routeurs 7750 SR et 7250 IXR, doit permettre à VIL d'accroître ses capacités dans la 4G et la 5G face à l'émergence d'applications particulièrement gourmandes en bande passante, telles que l'IA générative, les jeux vidéo immersifs ou les vidéo-conférences.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.