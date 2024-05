Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: choisi par Verizon dans les réseaux privés information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé jeudi qu'il allait faire progresser son offre dans les réseaux sans fil privés grâce à l'intégration des technologies de Nokia.



Dans un communiqué, l'opérateur de télécommunications américain indique avoir bouclé la première phase de certification en vue d'ajouter la plateforme Nokia Digital Automation Cloud (DAC) parmi les applications pouvant être associées à ses bandes du spectre sous licence.



Une fois intégrée au portefeuille, l'application Nokia DAC viendra élargir l'offre de matériels et de logiciels disponibles pour les clients professionnels ayant souscrit à son service de réseau privé 5G, explique le groupe.



Les capacités de communications de Nokia pourront aussi être utilisées afin d'optimiser la couverture mobile au sein des bâtiments de sa clientèle d'entreprise, souligne Verizon.



De son point de vue, les réseaux privés offrent un plus grand niveau de sécurité que le WiFi, des débits exceptionnelles et une faible latence, mais présentent aussi l'avantage de pouvoir être adaptés en fonction des besoins et des exigences spécifiques des sociétés.





