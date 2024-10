Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: choisi par LEAN pour déployer un réseau au Texas information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 16:29









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec The Lonestar Education and Research Network (LEARN), le réseau de recherche et d'éducation de l'État du Texas, pour mettre à niveau la plate-forme de paquets existante de LEARN.



Cette collaboration fait partie d'une initiative stratégique de LEARN qui vise à remplacer des routeurs et à moderniser le réseau existant à l'échelle de l'État, faisant ainsi progresser l'infrastructure du réseau et sa capacité à servir ses membres.



La solution de Nokia doit améliorer les niveaux d'évolutivité, de sécurité et de fiabilité pour servir plus de 300 organisations qui dépendent directement ou indirectement du réseau de LEARN.



' Avec cette collaboration, nous pouvons mettre en oeuvre des solutions de pointe et prêtes pour l'avenir qui améliorent notre capacité à autonomiser les communautés de recherche et d'éducation à travers le Texas', a déclaré Kerry Mobley, directeur général de LEARN.



Matt Young, responsable des ventes aux entreprises pour l'Amérique du Nord chez Nokia, a ajouté : ' Notre leadership et notre expérience dans les technologies de réseau nous ont permis de gagner du terrain sur le marché, en fournissant à nos clients une infrastructure réseau robuste avec une évolutivité, une sécurité et une fiabilité améliorées. '





