Nokia: choisi par Chunghwa Telecom à Taïwan

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Chunghwa Telecom (CHT) a sélectionné ses solutions pour la modernisation de son réseau 5G dans le centre et le sud de Taïwan dans le cadre d'un contrat d'un an.



Ce projet vise à accroître les performances, la capacité et l'efficacité énergétique du réseau, en préparant sa transition vers la 5G avancée.



Nokia déploiera ses solutions 5G AirScale, incluant des radios Massive MIMO et des produits Remote Radio Head, optimisés par la technologie ReefShark pour une couverture améliorée.



Selon les partenaires, cet accord renforcera la position de leader de CHT et ses efforts de durabilité en réduisant la consommation énergétique.





