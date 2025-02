Nokia: choisi par AT&T pour l'automatisation du réseau voix information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:41









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi l'extension d'un accord avec l'opérateur américain de télécommunications AT&T prévoyant l'automatisation du réseau de voix de ce dernier.



Aux termes de cet accord pluriannuel, AT&T va notamment adopter la technologie 'VoNR' (Voice over New Radio) de Nokia, qui permet la prise en charge de la communication vocale sur un réseau 5G.



Ce procédé doit favoriser des appels plus rapides, un temps de latence réduit et une meilleure qualité de la voix.



L'opérateur prévoit aussi d'avoir recours à la solution Nokia Cloud Platform (NCP) afin de rationaliser ses opérations, d'améliorer l'automatisation du réseau et de minimiser l'intervention humaine.



AT&T s'appuiera également sur la suite logicielle Nokia Digital Operations, conçu pour les environnement multifournisseurs afin d'accélérer le développement et la livraison de nouveaux services à destination des utilisateurs.



A la Bourse de Paris, l'action Nokia progressait de plus de 1% mardi matin, surperformant un indice STOXX Europe 600 en repli de 0,4%.



Le titre avait lourdement chuté à la fin 2023 en raison de la perte d'un gros contrat avec AT&T, lequel lui avait préféré l'un de ses grands rivaux, le suédois Ericsson, pour la modernisation de son réseau mobile.





