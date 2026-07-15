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Nokia : cassure des 10,2 EUR, teste la MM100 à 9,8 EUR
information fournie par Zonebourse•15/07/2026 à 17:40
Nokia valide un signal de correction avec la double cassure du support oblique des 10,40 EUR et du support des 10,2 EUR (du 8 juillet).
Le titre s'enfonce vers la MM100 à 9,8 EUR et le prochain objectif n'est autre que la MM200 qui gravite vers 7,60 EUR.
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