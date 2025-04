Nokia: annulation de 150 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 15:27









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir annulé ce jour 150 millions d'actions auto-détenues, des actions qui avaient été rachetées entre le 25 novembre 2024 et le 2 avril 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé en novembre 2024.



Consécutivement à cette annulation, le nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital de l'équipementier de réseaux finlandais se monte à 5.455.850.345, dont 66.184.658 encore détenues en propre par le groupe.





