Nokia: accord de licence de brevet avec HP

information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord de licence de brevet pluriannuel avec HP couvrant l'utilisation de ses technologies vidéo dans les appareils HP, moyennant le versement par le groupe américain de redevances au Finlandais.



L'équipementier de réseaux explique que cet accord résout tous les litiges en matière de brevets entre les parties, dans toutes les juridictions. Les termes de l'accord restent confidentiels comme convenu entre les parties.



'Cet accord avec HP reconnaît le leadership de Nokia dans les technologies vidéo et multimédia et nos investissements de plusieurs décennies dans la R&D', commente Arvin Patel, chief licensing officer new segments.





