Nokia: accord avec Fibrus pour sa solution Deepfield information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir conclu avec Fibrus, l'un des principaux fournisseurs de services haut débit en Irlande du Nord et dans le Cumbria, un accord de cinq ans pour déployer sa solution Nokia Deepfield sur l'ensemble de son réseau en pleine croissance.



Signé à la suite d'un essai réussi, ce partenariat renforcera la capacité de Fibrus à protéger son réseau contre les cybermenaces telles que les attaques DDoS et à gérer la demande croissante de services haut débit de haute qualité.



Nokia précise que 100.000 clients sont déjà connectés au réseau de Fibrus, et qu'il est prévu de poursuivre son expansion. L'évolutivité des applications Nokia Deepfield permettra à Fibrus de contrôler et d'étendre son réseau de manière rentable.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.