Nokia: a testé les réseaux élastiques au Japon information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Nokia a mené avec succès avec Nippon Telegraph and Telephone (NTT) et Anritsu Corporation une première preuve de concept (PoC) pour démontrer l'efficacité des réseaux élastiques dans la réduction de la consommation d'énergie dans les réseaux mobiles.



Le réseau élastique a été développé dans le cadre du Forum mondial sur les réseaux optiques et sans fil innovants (IOWN). Une fois déployé, le réseau élastique permet de réduire ses coûts énergétiques en transférant les ressources réseau de la destination secondaire vers une destination principale, ce qui permet de mettre en veille les équipements radio et optiques en même temps.



'En cas de pics de trafic soudains, les ressources réseau peuvent être commutées à la demande' indique le groupe.



Cette technologie permettra aux opérateurs comme NTT de mieux répondre aux futures demandes de bande passante générées par l'IA tout en réduisant la consommation d'énergie.



James Watt, vice-président et directeur général de la division réseaux optiques de Nokia, a déclaré : ' La réduction de la consommation d'énergie dans l'ensemble de notre gamme de produits est une priorité pour Nokia afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire considérablement l'empreinte carbone de nos clients. '





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.