Nokia: a été sélectionné par K2 Telecom Brésil

(CercleFinance.com) - Nokia a été sélectionné avec son partenaire DPR par K2 Telecom Brésil pour fournir des solutions qui aideront le FAI à renforcer la sécurité de son réseau et à créer de nouvelles sources de revenus.



Nokia déploiera sa solution BNG/CGNAT permettant à K2 Telecom de fournir toutes les infrastructures IP et les exigences des FAI en tant que service.



K2 Telecom a décidé de renforcer ses capacités de sécurité avec une sécurité DDoS intégrée au réseau et a sélectionné Nokia Deepfield Defender, une solution logicielle de détection des attaques DDoS.



' Deepfield Defender jouera un rôle déterminant en aidant K2 Telecom à assurer le bon fonctionnement de ses services et la sécurité de ses clients à tout moment ' indique le groupe.





