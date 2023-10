Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: a été sélectionné par Jacto au Brésil information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 12:57









(CercleFinance.com) - Nokia a été sélectionné par Jacto pour déployer le premier réseau privé sans fil 4,9G/LTE et 5G de qualité industrielle pour l'industrie des machines agricoles en Amérique latine.



Nokia a été sélectionné pour déployer un réseau sans fil privé de qualité industrielle, basé sur la solution Nokia Modular Private Wireless leader du marché utilisant la 5G NSA.



Jacto, une multinationale brésilienne, construit actuellement un système 5G Smart Usine à Pompeia, dans la province de Sao Paulo, Brésil.



L'usine, de 96 000 mètres carrés, abritera un système de peinture automatisé doté d'une technologie de pointe, une gestion autonome des véhicules et un système de stockage automatisé.



Marcelo Entreconti, responsable de Nokia Enterprise pour l'Amérique latine, a déclaré : ' Nous remercions Jacto, un leader en technologie de mécanisation pour l'agriculture, d'avoir fait confiance à Nokia pour ce projet, et nous sommes impatients d'élargir encore notre collaboration '.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.17% NOKIA Euronext Paris -1.01% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.68% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.50% NOKIA OTCBB +0.22%