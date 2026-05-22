Nokia : 15% en 48H, pulvérise la barre des 15$.

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information fournie par Zonebourse•22/05/2026 à 16:44
La hausse fulgurante de Nokia s'accélère encore, avec un gain de 11% vers 15,25$ (soit 120% depuis le 1er janvier, 162% depuis le 22 mai 2025).
Le titre pulvérise à présent ses sommets d'avril 2010 et mars 2009 établis vers 11,7E et s'ouvre grande la route des 18,5E (ex-résistance de février 2004 et avril 2006).
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Un membre d'équipage du navire de croisière MV Hondius, qui avait débarqué à Tenerife en Espagne et avait été rapatrié aux Pays-Bas, a été confirmé comme nouveau cas d'hantavirus et hospitalisé par précaution, ont annoncé vendredi l'OMS et les autorités néerlandaises. ...
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La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les négociations pour le Moyen-Orient suscitant des espoirs, tandis que Kevin Warsh doit prêter serment en tant que président de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans quelques heures. Dans les premiers échanges, ...
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Les marchés boursiers mondiaux progressent vendredi, dans l'espoir d'un accord au Moyen-Orient et d'une poursuite de l'essor de l'IA, malgré le pétrole cher, qui pousse l'inflation et les taux d'intérêts. Les trois indices de New York ont ouvert en hausse. Au Nasdaq ...
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