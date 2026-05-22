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Nokia : 15% en 48H, pulvérise la barre des 15$.
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 16:44

La hausse fulgurante de Nokia s'accélère encore, avec un gain de 11% vers 15,25$ (soit 120% depuis le 1er janvier, 162% depuis le 22 mai 2025).

Le titre pulvérise à présent ses sommets d'avril 2010 et mars 2009 établis vers 11,7E et s'ouvre grande la route des 18,5E (ex-résistance de février 2004 et avril 2006).

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