NN IP remporte un mandat de gestion fiduciaire

(NEWSManagers.com) - La société de gestion néerlandaise NN IP a remporté l'appel d'offres pour un mandat de gestion fiduciaire lancé fin juillet par Stichting Pensioenfonds SNS Reaal, le fonds de pension des assureurs néerlandais. A compter du 1er septembre 2020, NN IP sera responsable de la gestion des risques du bilan et de la gestion d'actifs du fonds de pension. Le gestionnaire gérera ainsi le portefeuille d'investissement lié au passif et d'autres portefeuilles obligataires tandis qu'Altis assurera la sélection et l'analyse des gérants externes. Au total, le montant du portefeuille géré s'élevait à 4,3 milliards d'euros fin juillet.

Dans un communiqué, l'institution a indiqué que son gestionnaire actuel, le spécialiste de l'investissement responsable Actiam, n'était " pas configuré comme un fournisseur de services fiduciaires et n'avait pas l'intention d'en devenir un" . La relation avec Actiam ne sera pas tout à fait terminée puisque les investissements en actions des marchés développés du fonds de pension des assureurs néerlandais continueront de se faire à travers les fonds durables gérés par Actiam.

En revanche, la collaboration entre Pensioenfonds SNS Reaal et Cardano, qui assurait jusqu'alors la gestion des risques du bilan ainsi que celle du portefeuille adossé au passif du fonds de pension, va cesser complètement.