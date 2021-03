NN IP enregistre une collecte nette de 13Md€ en 2020

(NEWSManagers.com) - NN Investment Partners a enregistré une collecte de 13 milliards d' euros 2020, portant les encours à 300 milliards d' euros.

En France, la société de gestion néerlandaise a drainé 800 millions d' euros en prenant en compte les engagements fermes sur la dette privée. Les encours ont atteint 3,6 milliards d' euros pour des clients institutionnels et de distribution, à la fois par le biais de fonds ouverts et de fonds dédiés de droit français.

La stratégie en France, où NN IP compte 8 personnes, est basée sur deux segments : une offre ISR et la dette privée.

" L' attrait des stratégies d' investissement responsables devrait encore se renforcer en 2021 " , estime Philippe Fidaire, directeur général de NN IP France. " Les stratégies durables et à impact ont démontré leur résilience aux chocs et leur attractivité durant cette crise pandémique. (...) Nous anticipons notamment une croissance de la demande pour les fonds thématiques dont l' impact sur la société est plus facilement mesurable notamment grâce aux Objectifs de développement durables des Nations Unies " , poursuit-il.

A cet égard, l' intégration des critères ESG atteint 74% des encours gérés par NN IP.