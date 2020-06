Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client NN Group impacté par le coronavirus, discussions "constructives" avec Elliott Reuters • 24/06/2020 à 12:25









AMSTERDAM, 24 juin (Reuters) - NN Group NN.AS a déclaré mercredi qu'il évaluait l'impact de la pandémie de coronavirus sur son résultat opérationnel annuel à environ 100 millions d'euros et jugé "constructives" les discussions avec le fonds Elliott. "L'impact du coronavirus sur notre gestion des sinistres est jusqu'à présent limité, car nous ne sommes pas ou peu exposés aux interruptions d'activité, aux assurances voyage et maladie", a déclaré David Knibbe, directeur général du groupe d''assurance néerlandais, avant une journée investisseurs. "Nous estimons que nos ventes en Europe et au Japon seront probablement affectées par l'épidémie, entraînant une réduction de nos primes, et prévoyons également que la volatilité des marchés s'accompagne d'une baisse de nos commissions dans la gestion d'actifs", a-t-il ajouté Elliott Management, qui détient une participation de 3% dans le groupe néerlandais, a demandé il y a plusieurs semaines à l'assureur de prendre des mesures - sur le plan opérationnel, en matière de réassurance et en cédant certains actifs - afin de redresser le cours de son action. David Knibbe a affirmé que l'entreprise prenait en considération les mesures proposées par le fonds activiste américain. "Nous avons eu des réunions constructives avec eux", a-t-il souligné. NN Group prévoit ainsi de diminuer progressivement son exposition aux investissements à faible rendement. Le directeur général a cependant déclaré qu'il n'avait pas l'intention de vendre NN Life Japan, contrairement à ce que souhaite Elliott. L'assureur néerlandais, qui affiche un ratio de solvabilité selon la norme Solvency II de 227% à fin mai, vise une génération de trésorerie de 1,5 milliard d'euros à l'horizon 2023. (Toby Sterling; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NN GROUP Euronext Amsterdam -0.93%